POL-HG: Rolex und Schmuck abgenommen +++ Unbekannter lässt Frittieröl mitgehen +++ Einbruch in Wohnung +++ Scheibe eingeschlagen und Handtasche gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Rolex und Schmuck abgenommen,

Bad Homburg, Kurpark, 03.08.2025, 00:50 Uhr

(am) In der Nacht zum Sonntag nahm ein unbekannter Täter im Kurpark einer 32-jährigen Frau aus Bad Homburg ihren Schmuck und ihre Uhr ab. Die Geschädigte befand sich ihren Angaben nach gegen 00:50 Uhr auf dem Weg zur Kaiser-Friedrich-Promenade in Bad Homburg, als sie ein entgegenkommender Mann dazu aufgefordert habe, ihm ihre Wertgegenstände auszuhändigen. Er sei zwischen 35 und 45 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, sowie dunkel gekleidet gewesen und habe eine normale Statur gehabt. Neben einer goldenen Halskette habe er ihre Armbanduhr, eine Rolex, erbeutet. Mit der Beute sei der Täter in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Täter können unter der Rufnummer (06172) 120-0 abgegeben werden.

2. Unbekannter lässt Frittieröl mitgehen, Oberursel, Feldbergstraße, Mittwoch, 06.08.2025, 03:55 Uhr

(fh)In Oberursel hatte es ein Mann in der Nacht zum Mittwoch auf das Frittieröl eines Imbisses abgesehen. Um 03:55 Uhr fuhr der Unbekannte mit einem weißen Lieferwagen vor den Imbiss in der Feldbergstraße, stieg aus und gelangte unbemerkt in einen Lagerraum. Hieraus nahm er eine große blaue Tonne und mehrere Eimer mit samt des Öls an sich, verstaute diese in seinem Wagen und fuhr davon. Der Dieb war etwa 40 Jahre alt, hatte dunkle kurze Haare, eine kräftige Statur und war mit einer langen dunklen Hose sowie einer Warnweste bekleidet.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Einbruch in Wohnung,

Oberursel, Oberhöchstadter Straße. Mittwoch, 23.07.2025, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 06.08.2025, 18:30 Uhr

(fh)in den vergangenen zwei Wochen brachen Unbekannte in eine Wohnung in Oberursel ein und entwendeten Schmuck. Im Zeitraum vom 23.07.2025 bis zum 06.08.2025 machten sich die Täter die Abwesenheit der Bewohner zu Nutze und brachen deren Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus in der Oberhöchstadter Straße auf. Dort durchsuchten sie die Räume, nahmen Schmuck an sich und zogen mit ihrer Beute von dannen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen.

4. Scheibe eingeschlagen und Handtasche gestohlen, Bad Homburg-Kirdorf, Friedberger Straße, Mittwoch, 06.08.2025, 11:05 Uhr bis 11:30 Uhr

(fh)Eine Frau musste am Mittwochvormittag im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf leider die Erfahrung machen, dass Wertsachen besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. So hatten sich Diebe zuvor zwischen 11:05 Uhr und 11:30 Uhr zu ihrem in der Friedberger Straße geparkten VW Polo begeben, dessen Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen und anschließend eine Handtasche daraus entwendet.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Ihre Hinweise werden unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

