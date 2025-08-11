PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tageseinahmen auf Schwimmbadparkplatz geraubt +++ Man beschädigt Internet-Café +++ Einbrecher steigen in Wohnhaus ein +++ Fahrzeuge kollidieren an Kreuzung

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Tageseinahmen auf Schwimmbadparkplatz geraubt, Neu-Anspach, Landesstraße 3041, Parkplatz Waldschwimmbad, Sonntag, 10.08.2025, 20:40 Uhr

(fh)Am Sonntagabend wurde eine Frau auf dem Parkplatz des Waldschwimmbads von Neu-Anspach überfallen. Den Angaben der Mitarbeiterin des Bades zufolge sei sie gegen 20:40 Uhr beim Öffnen ihres Pkw von hinten angegriffen und dabei um die Tageseinnahmen des Bads beraubt worden. Der Täter, den sie dabei nicht erkennen konnte, flüchtete.

Die Kriminalpolizei im Hochtaunuskreis ermittelt in der Sache. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 entgegengenommen.

2. Mann beschädigt Internet-Café,

Bad Homburg, Wallstraße, Sonntag, 10.08.2025, 08:15 Uhr

(fh)Am Sonntagmorgen nahm die Polizei in Bad Homburg einen Mann fest, der sich mit einer Brechstange an einem Internet-Café zu schaffen gemacht hatte. Um 08:15 Uhr meldeten Zeugen den Mann im Bereich der Wallstraße. Umgehend entsandte Polizeibeamte nahmen den 36-Jährigen an Ort und Stelle fest. Dieser hatte zuvor versucht, mit einem mitgeführten Brecheisen die Eingangstür und die Fensterfront des Ladens einzuschlagen. Er wurde zunächst zur Dienststelle gebracht und dort im Anschluss entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

3. Einbrecher steigen in Wohnhaus ein,

Königstein im Taunus, Im Haderheck, Samstag, 26.07.2025, 06:30 Uhr bis Sonntag, 10.08.2025, 15:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Wochen sind Unbekannte in ein Königsteiner Wohnhaus eingebrochen. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt zwischen dem 26.07. und dem 10.08. betraten die Unbekannten die Rückseite des Grundstücks in der Straße "Im Haderheck". Dort versuchten sie zunächst erfolglos eine Fensterscheibe einzuschlagen beziehungsweise aufzuhebeln. Anschließend brachen sie ein Zugangsgitter zum Heizraum auf, um auf diesem Wege das Haus zu betreten. Dabei wurden mehrere Räume durchsucht und mit Schmuck im Gepäck wieder verlassen.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06172) 120-0 an die Polizei.

4. Fahrzeuge kollidieren an Kreuzung,

Wehrheim, Landesstraße 3041, Sonntag, 10.08.2025, 10:35 Uhr

(fh)Am Sonntagmorgen stießen zwei vollbesetzte Fahrzeuge bei Wehrheim zusammen. Fünf Insassen wurden verletzt. Um 10:35 Uhr befuhr ein vierfach besetzter Audi die Landesstraße 3041 von Wehrheim nach Köppern. In Höhe der "Lochmühle" wollte der 39-jährige Fahrer nach links in Richtung "Bahnhof Saalburg" abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Audi eines 49-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Beim Unfall wurden insgesamt fünf Personen aus den beiden Fahrzeugen verletzt. Alle konnten nach einer Behandlung vor Ort entlassen werden.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell