Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg - Bundespolizei nimmt 49 - Jährigen mit drei Haftbefehlen fest

Duisburg (ots)

Am gestrigen Abend (09. Juli 2025) kontrollierten Bundespolizisten einen 49 - Jährigen am Duisburger Hauptbahnhof. Der Mann war aufgrund von drei Haftbefehlen zur Festnahme ausgeschrieben. Darüber hinaus hatte er eine geringe Menge Drogen bei sich. Die Geldstrafe in Höhe von insgesamt 3.100 EUR konnte der 49-Jährige nicht aufbringen. Der Festgenommene wurde an die Justizvollzugsanstalt Duisburg Hamborn überstellt. Ein Strafverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln wurde eingeleitet.

Gegen 22.00 Uhr Uhr trafen die Beamten den 49-jährigen Deutschen im Personentunnel des Duisburger Hauptbahnhofs an. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Duisburg drei Haftbefehle wegen Erschleichen von Leistungen (Fahrgelddelikte) gegen den Mann erlassen hatte. Noch vor Ort wurde ihm die Festnahme aufgrund der Haftbefehle eröffnet. Da der 49-Jährige die Geldstrafe in Höhe von insgesamt 3.100 EUR nicht entrichten konnte, muss er nun für 180 Tage in Haft.

Bei einer Durchsuchung auf der Dienststelle fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Drogen in Form von Amphetamin auf.

