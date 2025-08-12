PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Exhibitionist überrascht Frau im Wald +++ Gelegenheit macht Diebe +++ Autoaufbrecher unterwegs +++ Porsche-Oldtimer überschlägt sich bei Unfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Exhibitionist überrascht Frau im Wald,

Bad Homburg, Hardtwald,

Montag, 11.08.2025, 13:30 Uhr

(am) Am Montagmittag wurde eine 28-jährige Frau im Hardtwald bei Bad Homburg von einem Exhibitionisten belästigt. Als die Frau gegen 13:30 Uhr durch die Tempelschneise lief, stand plötzlich ein etwa 50-jähriger Mann mit heruntergelassener Hose vor ihr, der, sie anstarrend, an seinem Geschlechteils manipulierte. Der Mann wurde als etwa 1,85 Meter groß, mit kurzen dunklen krausen Haaren mit einer auffällig großen Halbglatze am Hinterkopf beschrieben. Getragen haben er ein schwarzes Polo-Shirt, kurze blaue Jeans und dunkle Sandalen. Der Täter war mit einem schwarzen Fahrrad mit einem Transportkorb an der Front unterwegs. Hinweise zu dem Mann werden von der Bad Homburger Polizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

2. Gelegenheit macht Diebe,

Oberursel-Stierstadt, Zimmersmühlenweg,

Donnerstag, 07.08.2025, 06:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(am) Am Donnerstagvormittag nutzte ein Unbekannter eine Gelegenheit aus und entwendete persönliche Gegenstände aus einem Auto, das im Zimmermühlenweg in Oberursel-Stierstadt geparkt war. Zwischen 06:00 Uhr und 13:00 Uhr stand das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes, als der unbekannte Täter in den Fahrzeuginnenraum gelang und mit der dort gefundenen Beute in unbekannte Richtung flüchtete.

Kontrollieren Sie immer nach dem Parken Ihres Fahrzeuges, ob alle Fenster geschlossen, sowie die Türen verschlossen sind und nehmen Sie Ihre Wertsachen mit, auch wenn Sie sich nur kurz von dem Fahrzeug entfernen. Bieten Sie Dieben keine Gelegenheit.

Hinweise zu dem Täter können bei der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 abgegeben werden.

3. Autoaufbrecher unterwegs,

Usingen, Hergenhahnring,

Sonntag, 10.08.2025, 22:00 Uhr bis Montag, 11.08.2025, 06:00 Uhr

(am) In der Nacht auf Montag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Fahrzeug, das auf einem Firmengelände im Hergenhahnring in Usingen stand und entwendeten eine Geldbörse. Zwischen 22:00 Uhr am Sonntag und 06:00 Uhr am Montag schafften es die Täter ins Fahrzeug zu gelangen und erbeuteten eine Geldbörse, die in der Mittelkonsole zurückgelassen wurde. Damit flüchteten sie in unbekannte Richtung und hoben mit der darin befundenen Bankkarte Bargeld von einem Geldautomaten ab.

Bitte denken Sie daran: Auch ein verschlossenes Auto bietet keinen Schutz für Ihre Wertsachen. Wenn Taschen, Geldbörsen oder Sonnenbrillen offen im Innenraum liegen, ist das eine zusätzliche Einladung für Langfinger. Gehen Sie also auf Nummer sicher und lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück.

Darüber hinaus gehören Zettel mit Passwörtern oder PINs nicht ins Portemonnaie! Auch beim Bezahlen mit EC-Karte oder am Bankschalter sollten Sie aufmerksam sein, dass niemand Ihnen über die Schulter schaut.

Sollten Sie Hinweise zum Aufbruch geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0.

4. Porsche-Ausfahrt endet mit Überschlag,

Wehrheim, Wehrheimer Straße,

Montag, 11.08.2025, 18:55 Uhr

(am) Am frühen Montagabend kam es zu einem Alleinunfall auf der Wehrheimer Straße zwischen Wehrheim und Pfaffenwiesbach, bei dem sich ein Oldtimer überschlug und der Fahrer leicht verletzt wurde. Gegen 18:55 Uhr fuhren mehrere Porsche in Richtung Pfaffenwiesbach, als der 62-jährige Fahrer eines Oldtimers die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge überschlug sich der Porsche und kam von der Straße ab. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird durch die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell