Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsdelikte im Zusammenhang mit Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss in Hechthausen und Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Hechthausen. Am Sonntag um ca. 23:55 Uhr wurde ein 20-Jähriger aus Burweg auf seinem E-Scooter auf der Hauptstraße kontrolliert. In der Kontrolle wurde festgestelellt, dass der Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Drogentest bestätigte diesen Eindruck. Die Weiterfahrt wurde dem Betroffenen untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Cuxhaven. Am Montag kurz nach Mitternacht wurde ein 32-Jähriger PKW-Fahrer aus Cuxhaven im Töpfers Weg kontrolliert. Der Fahrzeugführer räumte während der Verkehrskontrolle selbst ein, dass er unter dem Einfluss von Canabis steht. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

