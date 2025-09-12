PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in Bad Bederkesa mit Linienbus zur Schülerbeförderung - 10 Kinder leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. Am heutigen Freitagmorgen kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses, welcher zur Schülerbeförderung eingesetzt ist.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte ein 17-jähriger Fahrradfahrer die Kührstedter Straße im Bereich des Beerster Mühlenweges überqueren und übersah dabei den herannahenden Bus. Die 45-jährige Busfahrerin aus Bremerhaven erkannte die Situation glücklicherweise sofort und konnte durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß verhindern.

Durch die Gefahrenbremsung wurden jedoch nach derzeitigem Stand 10 Kinder im Alter zwischen 10 und 16 Jahren aus dem Bus leicht verletzt. Sie erlitten leichte Prellungen, Hämatome und in einem Fall eine Platzwunde. Drei Kinder wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Oberschule im Nahbereich der Verkehrsunfallstelle war Endstation und Ziel der Busfahrt. Die Schulleitung organisierte selbstständig eine fußläufige Begleitung der schulfähigen Schülerinnen und Schüler durch Lehrkräfte.

Polizeiinspektion Cuxhaven
