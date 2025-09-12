Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sohn in psychischer Ausnahmesituation droht Personen zu erschießen - Einweisung in geschlossene Klinik

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Am Mittwochabend (10.09.2025) erschien ein 55-jähriger Mann aus Bovenden (Kreis Göttingen) gegen 21:00 Uhr bei seiner 76-jähriger Mutter in Dorum in der Straße Oberhausen. Hierbei kam es zu Streitigkeiten und auch zu einem Gerangel mit dem Lebensgefährten der Mutter, jedoch zu keiner Körperverletzung.

Der Sohn verließ danach noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte den Einsatzort mit seinem Transporter und stieß dabei die Drohung aus, dass er im Besitz einer scharfen Schusswaffe sei und nun zwei Personen auf dem Weg nach Hause erschießen würde. Sofort eingeleitete, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten zunächst nicht zum Antreffen des Mannes.

Am Folgetag erschien der Mann am Vormittag erneut an der Anschrift der Mutter, die umgehend die Polizei informierte. Der Einsatzort wurde daraufhin mit starken Einsatzkräften angefahren. Der Mann konnte vor Ort gestellt und widerstandslos festgenommen werden. Eine Schusswaffe wurde weder bei ihm noch im Transporter aufgefunden.

Nach einer entsprechenden, fachlichen Begutachtung durch den Sozialpsychiatrischen Dienst des Landkreises und eines Bereitschaftsarztes wurde der Mann in eine geschlossene Klinik eingewiesen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell