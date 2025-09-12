PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Bei Starkregen viel zu schnell unterwegs - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden (Foto im Anhang) ++++ Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter

  • Bild-Infos
  • Download

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27. Am Donnerstag (10.09.2025) gegen 13:40 Uhr verunfallte eine 49-jährige Hagenerin mit ihrem PKW BMW I4 auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Da Sie bei Starkregen viel zu schnell unterwegs war, verlor Sie die Kontrolle über den Pkw und kollidierte mit Mittel- und Außenschutzplanke. Die Alleinbeteiligte verletzte sich leicht. Der stark beschädigte PKW musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt.

Geestland/Langen. Am Donnerstagmorgen gegen 7:30 Uhr kam es im Hinschweg zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter. Ein 59-jähriger Langener missachtete mit seinem PKW Honda, die Vorfahrt eines 15-jährigen E-Scooterfahrers, ebenfalls aus Langen. Der Jugendliche wurde leicht verletzt und sein E-Scooter beschädigt. Der Unfallverursacher gab dem Verletzten als Schadensersatz Bargeld in die Hand und verließ den Unfallort. Da er den Unfall erst wesentlich später meldete, wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

