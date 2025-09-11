Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrten ohne Fahrerlaubnis in Loxstedt und in Geestland

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Geestland. Am gestrigen Mittwoch (10.09.2025) wurden zwei Verkehrsteilnehmer kontrolliert, die nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren und ihre Fahrt demnach im Anschluss nicht fortsetzen durften.

Gegen 10:30 Uhr wurde ein 28-jähriger Bremer mit seinem PKW auf der Bundesstraße 437 im Bereich Loxstedt kontrolliert. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Gegen 11:30 Uhr wurde ein 46-jähriger Mann aus Goslar mit seinem PKW im Bereich Neuenwalde kontrolliert. Seine Fahrerlaubnis aus einem Nicht-EU Land hatte keine Gültigkeit mehr, da er bereits seit mehr als sechs Monaten in Deutschland lebt und seine Fahrerlaubnis hätte umgeschrieben werden müssen.

