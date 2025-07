POL-NB: Polizei hilft verirrtem Radfahrer

Hohenmocker (ots) - Ein Feuer hat heute in Hohenmocker in der Dorfstraße einen Schuppenverschlag auf einem Grundstück nahe eines Einfamilienhauses zerstört. Die Polizei Demmin wurde gegen 03.40 Uhr zum Brandort gerufen. Während der Brand durch die Feuerwehrleute gelöscht wurde, stellten die Polizisten vor Ort erste Spuren sicher, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten. Die 76-jährige Bewohnerin und ...

