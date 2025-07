Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Schuppenverschlag auf Grundstück niedergebrannt

Hohenmocker (ots)

Ein Feuer hat heute in Hohenmocker in der Dorfstraße einen Schuppenverschlag auf einem Grundstück nahe eines Einfamilienhauses zerstört. Die Polizei Demmin wurde gegen 03.40 Uhr zum Brandort gerufen. Während der Brand durch die Feuerwehrleute gelöscht wurde, stellten die Polizisten vor Ort erste Spuren sicher, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten.

Die 76-jährige Bewohnerin und Besitzerin des Schuppens soll kurz vor 03.40 Uhr durch Geräusche aufgewacht sein. Als sie nach draußen ging, sah sie das Feuer.

Ein Brandursachenermittler und die Kripo haben den Brandort begutachtet. Aktuell ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung gegen Unbekannt.

Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Wie hoch der Sachschaden durch den abgebrannten Schuppenverschlag ist, kann noch nicht gesagt werden. Am Auto der Betroffenen fiel heute während des Einsatzes zudem eine zersplitterte Heckscheibe auf. Ob diese im Zusammenhang mit dem Brand steht, wird derzeit ermittelt.

Die Landesstraße 271 war während der Löscharbeiten zunächst vollgesperrt. Die Vollsperrung konnte gegen 05.00 Uhr wieder aufgehoben werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Brand hat, verdächtige Personen und Geräusche vor 03.40 Uhr heute Morgen gesehen oder gehört hat und noch nicht von der Polizei vor Ort befragt wurde, wendet sich bitte an die Polizei Demmin unter 03998 / 2540.

