Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Erfolgreiche Betrüger und Einbrecher

Hemer (ots)

An der Oesestraße gelangten Einbrecher in der Nacht auf Montag durch eine Balkontür in eine Wohnung und entwendeten zwei Spielekonsolen. Ebenso versuchten Unbekannte in der gleichen Nacht, sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus Auf dem Brauck zu verschaffen. Das dort wohnende Ehepaar wurde geweckt, als ein Unbekannter gegen 4 Uhr ein Fenster aufdrücken wollte, dies misslang jedoch und er verschwand wieder. Nun ermittelt die Kripo.

Eine 68-Jährige wurde am Telefon um mehrere tausend Euro betrogen. Eine "Frau Weber" rief sie an und berichtete von einem unrechtmäßigen Zugriff auf ihr Konto, sie müsse ihr Geld schnell in Sicherheit bringen und umbuchen. Dies tat sie unter Anleitung der Frau über ihre Banking-App via Echtzeit-Überweisung. Im Nachhinein kam ihr das verdächtig vor und sie meldete sich bei ihrer Bank, welche sie über den Betrug aufklärte. Die Polizei warnt vor Betrügern, welche über das Telefon an ihr Geld wollen. Bei verdächtigen Anrufen gilt daher: Im Zweifel 110. (lubo)

