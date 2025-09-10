Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrskontrolle in Hemmoor führt zu zahlreichen Verstößen

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Durch Polizeibeamte des Polizeikommissariats Hemmoor wurde am 09.09.2025 gegen 19:00 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Cuxhavener Straße in Hemmoor durchgeführt. Der 41-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Osterholz hatte mit seinem PKW zunächst nicht auf die Anhaltesignale der Polizeibeamten reagiert, konnte schlussendlich jedoch angehalten und kontrolliert werden.

Bei der Verkehrskontrolle ergaben sich Verdachtsmomente auf eine Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmittel. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Weiterhin stand der Mann unter dem Einfluss von Cannabis. Er war auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Darüber hinaus wurden bei dem Mann ca. 50 Gramm Cannabis aufgefunden. Demnach wird ein Verstoß nach dem Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis eingeleitet, da dies die erlaubte Höchstmenge, welche mitgeführt werden darf, massiv überschreitet. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

