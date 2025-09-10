Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl eines Teleskop-Laders in Hemmoor - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. In der Nacht von Montag auf Dienstag (08./09.09.2025) entwendeten bislang unbekannte Täter einen gelben Teleskop-Lader der Marke "Wacker-Neuson" von einer Baustelle am Zementmuseum in Hemmoor.

Der entstandene Schaden liegt im mittleren, fünfstelligen Eurobereich.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Maschine oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell