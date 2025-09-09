Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz eines Möbelhauses in Lamstedt - Zeugenaufruf (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Lamstedt. Am gestrigen Montagmorgen kam es in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines großen Möbelhauses an der Bundesstraße 495 in Lamstedt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte hierbei einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf in weiß erheblich. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Aufgrund der Spurenlage vor Ort dürfte das verursachende Fahrzeuge über eine rote oder weinrote Lackierung verfügt haben.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lamstedt (Telefon 04773 88034) oder der Polizei in Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

