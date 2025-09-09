Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW auf der BAB27 im Bereich Stotel - eine Person leicht verletzt - kurzfristige Vollsperrung (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. Am heutigen Dienstagmittag (09.09.2025) kam es gegen 11:20 Uhr auf der BAB27 in Fahrtrichtung Cuxhaven, kurz nach der Anschlussstelle Stotel, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem PKW.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es hierbei zu einer seitlichen Kollission zwischen beiden Fahrzeugen, wodurch der PKW stark beschädigt auf dem Überholfahrstreifen zum stehen kam. Die Sattelzugmaschine wurde ebenfalls beschädigt, konnte die Fahrt aber zum nächstgelegen Parkplatz fortsetzen. Der 20-jährige Fahrzeugführer des PKW aus Hamburg wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 43-jährige Fahrer des Sattelzuges aus Weye blieb unterverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Es kam zu einer kurzfristigen Voll- und späteren, halbseitigen Sperrung der BAB27. Es kam hierdurch zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell