Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchter Einbruch in Geschäftsräume in Cuxhaven - Zwei Tatverdächtige gestellt - eine Person in Untersuchungshaft

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Nacht zum Sonntag (07.09.2025) meldeten Anwohner kurz nach Mitternacht, dass zwei Personen aktuell versuchen würden in ein Geschäft in der Schillerstraße in Cuxhaven einzubrechen.

Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten einen amtsbekannten, 23-jährigen Cuxhavener noch vor Ort vorläufig festnehmen. Ein amtsbekannter, 25-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz flüchtete zunächst, konnte aber im Innenstadtbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft Stade beantragte aufgrund bestehender Haftgründe Untersuchungshaft gegen den 25-jährigen Mann, welche durch das Amtsgericht Cuxhaven angeordnet wurde. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der 23-jährige Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell