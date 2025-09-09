PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl eines Ortseingangsschildes in Geestenseht - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf/Geestenseht. In der Nacht von Freitag auf Samstag (05./06.09.2025) entwendeten bislang unbekannte Täter das Ortseingangsschild der Ortschaft Geestenseth, welches an der Frelsdorfer Straße angebracht war.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

