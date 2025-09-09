Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis deckt offenen Haftbefehl auf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Montag (08.09.2025) wurde gegen 11:15 Uhr ein 43-jähriger, amtsbekannter Cuxhavener mit einem PKW im Bereich der Abschnede in Cuxhaven kontrolliert. Der Mann war den Einsatzkräften bereits aus vorherigen Fahrten bekannt, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Bei der weiteren Überprüfung stellten Sie fest, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl vorlag, da er zu einer Gerichtsverhandlung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ferngeblieben war. Er wurde vor Ort festgenommen und nach entsprechender Vorführung vor einen Haftrichter in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

