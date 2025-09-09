POL-CUX: Verkehrsdelikte auf der BAB27
Cuxhaven (ots)
Loxstedt/Bremerhaven/Ritterhude/BAB27. Am gestrigen Montag (08.09.2025) wurden drei Verkehrsteilnehmer auf der BAB27 kontrolliert, die ihre Fahrt im Anschluss nicht fortsetzen durften.
In der Nacht wurde gegen 04:10 Uhr ein 32-jähriger Mann mit seinem PKW im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd in Richtung Bremen kontrolliert. Der Mann stand hierbei unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.
Gegen 07:45 Uhr wurde ein 34-jähriger Mann aus Rastede mit seinem PKW im Bereich der Anschlussstelle Stotel kontrolliert. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.
Gegen 21:30 Uhr wurde ein 33-jähriger Geestländer mit seinem PKW im Bereich der Anschlussstelle Bremen-Ihlpohl kontrolliert. Er war ebenfalls nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.
