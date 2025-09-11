Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Bad Bederkesa - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. Am heutigen Donnerstag (11.09.2025) kam es in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 10:45 Uhr in Bad Bederkesa auf dem Parkplatz des Drogeriemarktes Rossmann zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Geschädigt wurde hierbei ein grauer Opel Meriva einer Halterin aus Geestland. Der Verursacher entfernte sich folgend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell