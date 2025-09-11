PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Bad Bederkesa - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. Am heutigen Donnerstag (11.09.2025) kam es in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 10:45 Uhr in Bad Bederkesa auf dem Parkplatz des Drogeriemarktes Rossmann zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Geschädigt wurde hierbei ein grauer Opel Meriva einer Halterin aus Geestland. Der Verursacher entfernte sich folgend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 08:47

    POL-CUX: Versuchte Anstiftung zum Mord - Beschuldigter in Untersuchungshaft

    Cuxhaven (ots) - Wurster Nordseeküste/Cuxhaven. Am Dienstagnachmittag (09.09.2025) erschien ein 17-jähriger Jugendlicher auf der Wache der Polizeiinspektion Cuxhaven, um eine Anzeige zu erstatten. Er gab an, von seinem 46-jährigen Vater beauftragt worden zu sein, seine 19-jährige Schwester zu töten. Hintergrund sei nach Angaben des Jugendlichen eine angebliche ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 11:38

    POL-CUX: Verkehrskontrolle in Hemmoor führt zu zahlreichen Verstößen

    Cuxhaven (ots) - Hemmoor. Durch Polizeibeamte des Polizeikommissariats Hemmoor wurde am 09.09.2025 gegen 19:00 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Cuxhavener Straße in Hemmoor durchgeführt. Der 41-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Osterholz hatte mit seinem PKW zunächst nicht auf die Anhaltesignale der Polizeibeamten reagiert, konnte schlussendlich jedoch ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 10:18

    POL-CUX: Diebstahl eines Teleskop-Laders in Hemmoor - Zeugenaufruf

    Cuxhaven (ots) - Hemmoor. In der Nacht von Montag auf Dienstag (08./09.09.2025) entwendeten bislang unbekannte Täter einen gelben Teleskop-Lader der Marke "Wacker-Neuson" von einer Baustelle am Zementmuseum in Hemmoor. Der entstandene Schaden liegt im mittleren, fünfstelligen Eurobereich. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Maschine oder zu den Tätern geben ...

    mehr
