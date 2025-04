Polizei Hamburg

POL-HH: 250402-2. Eine Festnahme nach mehrfachem Trick- sowie Kupferdiebstahl in Hamburg, Kummerfeld und Elmshorn

Hamburg (ots)

Tatzeiten: 10.03.2025 - 01.04.2025

Tatorte: Hamburg-Eidelstedt, Hamburg-Stellingen, Elmshorn, Kummerfeld (beides Schleswig-Holstein)

Fahnderinnen und Fahnder des Landeskriminalamts 43 (LKA 43) konnten gestern einen Mann vorläufig festnehmen, der in Verdacht steht, Wohnungstrick- und Kupferdiebstähle in Hamburg und Schleswig-Holstein begangen zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich der 39-jährige Tatverdächtige im März jeweils unter dem Vorwand, die auf das Haus gestürzte Drohne seines achtjährigen Sohnes vom Dach holen zu wollen, Zutritt zu den Häusern der betagten Opfer in Hamburg-Eidelstedt und -Stellingen verschafft. In einem Fall gelang es ihm durch geschicktes Ablenken Bargeld in unbekannter Höhe zu entwenden.

Die Ermittlungen des für Wohnungstrickdiebstahl zuständigen Dezernats führten zügig zur Identifizierung des Tatverdächtigen.

Gestern versuchte der 39-jährige Deutsche mit gleichem Modus Operandi, in zwei Häuser in Kummerfeld und Elmshorn zu gelangen. Als dies misslang, demontierte er an drei Wohnhäusern in Elmshorn die Kupferdachrinnen und entwendete sie.

Die Fahnderinnen und Fahnder des LKA 43 nahmen ihn dabei auf frischer Tat vorläufig fest.

Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen an unterschiedlichen Wohnanschriften, einem Hotelzimmer sowie dem Pkw des Tatverdächtigen führten zum Auffinden weiteren mutmaßlichen Diebesguts sowie Tatwerkzeugs. Zuvor waren Durchsuchungsbeschlüsse durch die Staatsanwaltschaft Hamburg beim Amtsgericht erwirkt worden.

Der 39-Jährige wurde heute dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Die Ermittlungen dauern an. Insbesondere wird geprüft, ob der Tatverdächtige für weitere Straftaten verantwortlich sein könnte.

Pap.

