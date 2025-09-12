POL-CUX: Zwei Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs
Cuxhaven (ots)
Cadenberge. Am gestrigen Donnerstag wurde gegen 17:50 Uhr ein 23-jähriger Mann aus Hildesheim mit seinem PKW im Bereich der Schumacherstraße in Cadenberge kontrolliert. Er stand hierbei unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.
Loxstedt/BAB27. Gegen 20:30 Uhr baten Beamte des Hauptzollamtes Bremen die Polizei Geestland um Unterstützung, da sie den Verdacht hegten, dass ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Warnow Großenhof seinen Pkw, Audi A4, unter Betäubungsmitteleinfluss geführt hat. Ein Vortest bestätgtige den Konsum von Marihuana. Ihm wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T
Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell