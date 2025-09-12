Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gefährliche Fahrweise durch Alkoholisierung in Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am Freitag (12.09.2025) wurde gegen 07:25 Uhr eine 20-jährige Frau aus Freiburg (Elbe) mit ihrem PKW im Bereich der Lamstedter Straße in Hemmoor kontrolliert. Durch andere Verkehrsteilnehmer wurde zuvor gemeldet, dass die Verkehrsteilnehmerin beinahe mehrere Unfälle verursacht hätte. Im Rahmen der Kontrolle wurden Anzeichen für eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. In der Folge wurden eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

