Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsdelikte im Bereich des Polizeikommissariat Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Am Samstag wurde gegen 19:38 Uhr ein 46-jähriger Hemmoorer mit seinem E-Scooter auf der Stader Straße in Hemmoor kontrolliert. In der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Verkehrsteilnehmer Anzeichen für eine Beeinflussung durch Alkohol aufwies. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Samstag wurde gegen 22:04 Uhr ein 56-jähriger Hemmoorer mit seinem PKW in der Schützenstraße in Hemmoor kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Verkehrsteilnehmer seinen PKW ohne bestehenden Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum geführt hat. In der Folge wurde die Weiterfahrt ohne gültigen Versicherungsschutz untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Sonntag wurde gegen 00:30 Uhr ein 37-jähriger Mann aus Hechthausen mit seinem PKW auf der Landstraße in Hechthausen kontrolliert. In der Kontrolle konnte auch in diesem Fall festgestellt werden, dass der Verkehrsteilnehmer seinen PKW ohne bestehenden Versicherungsschutz führte. Im weiteren Verlauf wurde dem Verkehrsteilnehmer die Weiterfahrt ohne gültigen Versicherungsschutz untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell