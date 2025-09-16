PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Elstertalschule

Greiz (ots)

Greiz. Unbekannten versuchten sich im Tatzeitraum vom 12.09.2025 ab 13 Uhr bis 15.09.2025 um 6 Uhr gewaltsam Zugang zur Freien Elstertalschule in der Goethestraße zu verschaffen. Hierzu hebelten sie mit einem unbekannten Werkzeug an vier Zugangstüren des Gebäudes und verursachten dabei einen Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinein gelangten sie nicht. Die Polizei Greiz hat ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls im Versuch eingeleitet und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schule gemacht haben, sich unter 03661 621-0 zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 07:26

    LPI-G: Einbrecher plündern Gruppenkassen im Kindergarten

    Gera (ots) - Gera. Mindestens zwei Täter drangen im Tatzeitraum vom 12.09. ab 16 Uhr bis 15.09.2025 um 06:00 Uhr in den Kneippkindergarten "Am Maulwurfshügel" in der Scheubengrobsdorfer Straße ein. Dazu hebelten sie eine Zugangstür und mehrere Innentüren der Einrichtung gewaltsam auf und verursachten einen Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Das Beutegut beläuft sich auf insgesamt etwa 25 Euro Bargeld ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 11:34

    LPI-G: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall - die Polizei bittet um Mithilfe

    Gera (ots) - Am 02.09.2025 zur Dunkelheit um 22:30 Uhr kam es auf dem kombinierten Fuß-Radweg in Gera-Lusan, Werner-Petzold-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem entgegenkommenden Fußgänger, wobei beide leicht verletzt wurden. Beide Unfallbeteiligten setzten schließlich ihren Weg fort, ohne Personalien auszutauschen. Der Fußgänger ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 11:27

    LPI-G: Übung herausragender Ereignisse der Landespolizeiinspektion Gera

    Gera (ots) - Gera. Die Landespolizeiinspektion Gera plant gemeinsam mit der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Stadt eine Großübung am 16.09.2025 von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr vor dem Bauamt (Amthorstraße) in Gera. Im Rahmen dieser Übung werden mehrere herausragende Ereignisse erprobt, wodurch es unter anderem zu sichtbaren Einsatzkräften, Fahrzeugbewegungen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren