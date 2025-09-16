Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Elstertalschule

Greiz (ots)

Greiz. Unbekannten versuchten sich im Tatzeitraum vom 12.09.2025 ab 13 Uhr bis 15.09.2025 um 6 Uhr gewaltsam Zugang zur Freien Elstertalschule in der Goethestraße zu verschaffen. Hierzu hebelten sie mit einem unbekannten Werkzeug an vier Zugangstüren des Gebäudes und verursachten dabei einen Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinein gelangten sie nicht. Die Polizei Greiz hat ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls im Versuch eingeleitet und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schule gemacht haben, sich unter 03661 621-0 zu melden. (DL)

