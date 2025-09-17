PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Übung der Landespolizeiinspektion Gera erfolgreich beendet

Gera (ots)

Gera. Am gestrigen Tag (16.09.2025) führte die Landespolizeiinspektion Gera gemeinsam mit Feuerwehr, Rettungsdienst und der Stadt eine großangelegte Einsatzübung in Gera durch. Erprobt wurde das Vorgehen bei einer lebensbedrohlichen Einsatzlage, um Abläufe, Kommunikation und die Zusammenarbeit der Behörden unter realistischen Bedingungen zu trainieren. Hierbei wurden mehrere Szenarien unter verschiedenen Abläufen inszeniert, bei welchen ein Fahrzeug in eine größere Menschenmenge fährt und dadurch eine Vielzahl von Versammlungsteilnehmern verletzt. Die Übung verlief erfolgreich, kleinere Optimierungspotenziale wurden erkannt und werden nun ausgewertet. Die Polizei bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis und die Geduld während möglicher Verkehrsbehinderungen oder Lärmbelästigungen. Solche Übungen sind entscheidend, um im Ernstfall schnell und professionell handeln zu können. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

