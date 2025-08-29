FW-AUR: Tragehilfe aus Gebäudeobergeschoss geleistet

Aurich-Haxtum (ots) - Ein Topf mit Speiseöl ist am Dienstagabend in der Küche einer Wohnung in Brand geraten. Die Mieterin setzte daraufhin einen Notruf ab, durch den die Feuerwehr Haxtum und der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Aurich in den Haxtumer Ring entsendet worden sind. Bis zum Eintreffen der Feuerwehrleute war es der Frau bereits gelungen, die Flammen mit eigenen Mitteln niederzuschlagen. In den Räumlichkeiten hatte sich jedoch Brandrauch ausgebreitet, weshalb die ...

