FW-AUR: Tragehilfe aus Gebäudeobergeschoss geleistet
Aurich-Popens (ots)
Den Rettungsdienst haben die Feuerwehren aus Wallinghausen und Aurich in den Donnerstagmittagsstunden unterstützt. Dieser war einem Patienten in der Straße Kampenland zur Hilfe geeilt und benötigte nun Hilfe, um die Person aus dem Obergeschoss zum Rettungswagen zu transportieren. Die baulichen Gegebenheiten ließen vor Ort jedoch keinen Einsatz der angerückten Drehleiter zu, sodass Sanitäter und Feuerwehrleute letzten Endes den herkömmlichen Weg durch das Treppenhaus nutzten. Der Patient wurde anschließend in den Rettungswagen verbracht und einem Krankenhau zugeführt.
