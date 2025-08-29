PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Tragehilfe aus Gebäudeobergeschoss geleistet

Aurich-Popens (ots)

Den Rettungsdienst haben die Feuerwehren aus Wallinghausen und Aurich in den Donnerstagmittagsstunden unterstützt. Dieser war einem Patienten in der Straße Kampenland zur Hilfe geeilt und benötigte nun Hilfe, um die Person aus dem Obergeschoss zum Rettungswagen zu transportieren. Die baulichen Gegebenheiten ließen vor Ort jedoch keinen Einsatz der angerückten Drehleiter zu, sodass Sanitäter und Feuerwehrleute letzten Endes den herkömmlichen Weg durch das Treppenhaus nutzten. Der Patient wurde anschließend in den Rettungswagen verbracht und einem Krankenhau zugeführt.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 21:30

    FW-AUR: Ölbrand in Wohnungsküche

    Aurich-Haxtum (ots) - Ein Topf mit Speiseöl ist am Dienstagabend in der Küche einer Wohnung in Brand geraten. Die Mieterin setzte daraufhin einen Notruf ab, durch den die Feuerwehr Haxtum und der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Aurich in den Haxtumer Ring entsendet worden sind. Bis zum Eintreffen der Feuerwehrleute war es der Frau bereits gelungen, die Flammen mit eigenen Mitteln niederzuschlagen. In den Räumlichkeiten hatte sich jedoch Brandrauch ausgebreitet, weshalb die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren