PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: PKW infolge einer Kollision überschlagen

FW-AUR: PKW infolge einer Kollision überschlagen
  • Bild-Infos
  • Download
  • 3 weitere Medieninhalte

Aurich (ots)

Rettungsdienst, Polizei sowie die Feuerwehren Aurich, Sandhorst und Holtrop sind am späten Samstagabend aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls an die Emder Straße ausgerückt. Zwei Fahrzeuge waren auf Höhe eines Tankstellengeländes miteinander kollidiert, wobei sich ein PKW überschlagen hatte und auf dem Dach liegen blieb. Entgegen der ersten Meldung konnten die ersteintreffenden Rettungskräfte feststellen, dass alle drei Unfallbeteiligten bereits selbstständig aus den Fahrzeugen gelangt waren. Sie wurden umgehend durch den Rettungsdienst versorgt.

Die Feuerwehrkräfte stellten vor Ort den Brandschutz sicher, leuchteten die Einsatzstelle aus und befreiten die Fahrbahn von Trümmerteilen. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ein Abschleppunternehmen übernahm im Anschluss die Bergung der Unfallfahrzeuge. Die Emder Straße war für die Dauer der Rettungs- und Bergemaßnahmen teilgesperrt. Nach gut einer Dreiviertelstunde rückten die letzten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich wieder ab.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Diana Stöhr-Aeilts
Stellv. Stadtfeuerwehr-Pressesprecherin
Telefon: 0171 9993607
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 08:00

    FW-AUR: Feuerwehr befreit Jungen aus Kamin

    Aurich (ots) - Glimpflich ausgegangen ist eine plötzliche Notsituation, die sich am Donnerstagabend im Wohnhaus einer Familie Im Hammrich ereignet hatte. Ein 10-jähriges Kind blieb dort mit dem Oberkörper in der Öffnung eines Kaminschachtes stecken. Allen Bemühungen der Eltern zum Trotz gelang es nicht, den Jungen aus dieser misslichen Lage zu befreien. Letztendlich wurde ein Notruf abgesetzt, woraufhin die ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 18:00

    FW-AUR: Brandmeldeanlage durch Handdruckmelder aktiviert

    Aurich (ots) - Für einen Feuerwehreinsatz hat am Donnerstagnachmittag die Auslösung der Brandmeldeanlage eines Einkaufscenters am Fischteichweg gesorgt. Die anrückenden Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich stellten bei den Erkundungsmaßnahmen fest, dass die Aktivierung eines Handdruckmelders im zweiten Obergeschoss des Gebäudekomplexes hierfür verantwortlich war. Im betroffenen Bereich konnte dann jedoch weder ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren