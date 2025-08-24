Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: PKW infolge einer Kollision überschlagen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Aurich (ots)

Rettungsdienst, Polizei sowie die Feuerwehren Aurich, Sandhorst und Holtrop sind am späten Samstagabend aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls an die Emder Straße ausgerückt. Zwei Fahrzeuge waren auf Höhe eines Tankstellengeländes miteinander kollidiert, wobei sich ein PKW überschlagen hatte und auf dem Dach liegen blieb. Entgegen der ersten Meldung konnten die ersteintreffenden Rettungskräfte feststellen, dass alle drei Unfallbeteiligten bereits selbstständig aus den Fahrzeugen gelangt waren. Sie wurden umgehend durch den Rettungsdienst versorgt.

Die Feuerwehrkräfte stellten vor Ort den Brandschutz sicher, leuchteten die Einsatzstelle aus und befreiten die Fahrbahn von Trümmerteilen. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ein Abschleppunternehmen übernahm im Anschluss die Bergung der Unfallfahrzeuge. Die Emder Straße war für die Dauer der Rettungs- und Bergemaßnahmen teilgesperrt. Nach gut einer Dreiviertelstunde rückten die letzten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich wieder ab.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell