Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Feuerwehr befreit Jungen aus Kamin

Aurich (ots)

Glimpflich ausgegangen ist eine plötzliche Notsituation, die sich am Donnerstagabend im Wohnhaus einer Familie Im Hammrich ereignet hatte. Ein 10-jähriges Kind blieb dort mit dem Oberkörper in der Öffnung eines Kaminschachtes stecken. Allen Bemühungen der Eltern zum Trotz gelang es nicht, den Jungen aus dieser misslichen Lage zu befreien. Letztendlich wurde ein Notruf abgesetzt, woraufhin die Feuerwehren Aurich, Sandhorst und Holtrop zur Befreiung alarmiert worden sind.

Nachdem sich die Einsatzkräfte einen situativen Überblick verschafft hatten, wurde entsprechendes Rettungsgerät vorgenommen. Durch die überaus vorsichtige Anwendung eines Hydraulikspreizers gelang es den Feuerwehrleuten, die vorhandene Öffnung so weit zu verbreitern, dass das dauerhaft durch den Rettungsdienst betreute Kind innerhalb von Minuten aus seiner Hilflosigkeit befreit werden konnte. Der Junge wurde anschließend von einem Notarzt untersucht, der zur Erleichterung aller Beteiligten dessen Unversehrtheit feststellte.

