PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Feuerwehr befreit Jungen aus Kamin

Aurich (ots)

Glimpflich ausgegangen ist eine plötzliche Notsituation, die sich am Donnerstagabend im Wohnhaus einer Familie Im Hammrich ereignet hatte. Ein 10-jähriges Kind blieb dort mit dem Oberkörper in der Öffnung eines Kaminschachtes stecken. Allen Bemühungen der Eltern zum Trotz gelang es nicht, den Jungen aus dieser misslichen Lage zu befreien. Letztendlich wurde ein Notruf abgesetzt, woraufhin die Feuerwehren Aurich, Sandhorst und Holtrop zur Befreiung alarmiert worden sind.

Nachdem sich die Einsatzkräfte einen situativen Überblick verschafft hatten, wurde entsprechendes Rettungsgerät vorgenommen. Durch die überaus vorsichtige Anwendung eines Hydraulikspreizers gelang es den Feuerwehrleuten, die vorhandene Öffnung so weit zu verbreitern, dass das dauerhaft durch den Rettungsdienst betreute Kind innerhalb von Minuten aus seiner Hilflosigkeit befreit werden konnte. Der Junge wurde anschließend von einem Notarzt untersucht, der zur Erleichterung aller Beteiligten dessen Unversehrtheit feststellte.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 18:00

    FW-AUR: Brandmeldeanlage durch Handdruckmelder aktiviert

    Aurich (ots) - Für einen Feuerwehreinsatz hat am Donnerstagnachmittag die Auslösung der Brandmeldeanlage eines Einkaufscenters am Fischteichweg gesorgt. Die anrückenden Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich stellten bei den Erkundungsmaßnahmen fest, dass die Aktivierung eines Handdruckmelders im zweiten Obergeschoss des Gebäudekomplexes hierfür verantwortlich war. Im betroffenen Bereich konnte dann jedoch weder ein ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 14:00

    FW-AUR: Toaster in Flammen

    Aurich-Kirchdorf (ots) - Durch schnelles Handeln hat ein Hausbewohner am Dienstagvormittag größeren Schaden verhindert. Innerhalb des Gebäudes in der Straße Zur Eiche war plötzlich ein Toaster in Brand geraten. Dies wurde durch den anwesenden Bewohner glücklicherweise umgehend bemerkt, sodass eigenständig ergriffene Löschmaßnahmen die Situation schnell entschärften. Weil die kurzzeitig lodernden Flammen aber umliegende Möblierung in Mitleidenschaft gezogen hatten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren