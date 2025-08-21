FW-AUR: Brandmeldeanlage durch Handdruckmelder aktiviert
Aurich (ots)
Für einen Feuerwehreinsatz hat am Donnerstagnachmittag die Auslösung der Brandmeldeanlage eines Einkaufscenters am Fischteichweg gesorgt. Die anrückenden Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich stellten bei den Erkundungsmaßnahmen fest, dass die Aktivierung eines Handdruckmelders im zweiten Obergeschoss des Gebäudekomplexes hierfür verantwortlich war. Im betroffenen Bereich konnte dann jedoch weder ein Feuer noch eine Rauchentwicklung lokalisiert werden. Ein Objektverantwortlicher übernahm die Einsatzstelle daraufhin von den Feuerwehrleuten, die nach Rückstellung der Brandmeldeanlage wieder abrückten.
