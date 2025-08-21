PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Brandmeldeanlage durch Handdruckmelder aktiviert

Aurich (ots)

Für einen Feuerwehreinsatz hat am Donnerstagnachmittag die Auslösung der Brandmeldeanlage eines Einkaufscenters am Fischteichweg gesorgt. Die anrückenden Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich stellten bei den Erkundungsmaßnahmen fest, dass die Aktivierung eines Handdruckmelders im zweiten Obergeschoss des Gebäudekomplexes hierfür verantwortlich war. Im betroffenen Bereich konnte dann jedoch weder ein Feuer noch eine Rauchentwicklung lokalisiert werden. Ein Objektverantwortlicher übernahm die Einsatzstelle daraufhin von den Feuerwehrleuten, die nach Rückstellung der Brandmeldeanlage wieder abrückten.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 14:00

    FW-AUR: Toaster in Flammen

    Aurich-Kirchdorf (ots) - Durch schnelles Handeln hat ein Hausbewohner am Dienstagvormittag größeren Schaden verhindert. Innerhalb des Gebäudes in der Straße Zur Eiche war plötzlich ein Toaster in Brand geraten. Dies wurde durch den anwesenden Bewohner glücklicherweise umgehend bemerkt, sodass eigenständig ergriffene Löschmaßnahmen die Situation schnell entschärften. Weil die kurzzeitig lodernden Flammen aber umliegende Möblierung in Mitleidenschaft gezogen hatten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren