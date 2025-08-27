PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Ölbrand in Wohnungsküche

Aurich-Haxtum (ots)

Ein Topf mit Speiseöl ist am Dienstagabend in der Küche einer Wohnung in Brand geraten. Die Mieterin setzte daraufhin einen Notruf ab, durch den die Feuerwehr Haxtum und der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Aurich in den Haxtumer Ring entsendet worden sind. Bis zum Eintreffen der Feuerwehrleute war es der Frau bereits gelungen, die Flammen mit eigenen Mitteln niederzuschlagen. In den Räumlichkeiten hatte sich jedoch Brandrauch ausgebreitet, weshalb die Einsatzkräfte umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchführten und nach rund einer halben Stunde schließlich wieder abrückten.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 08:00

    FW-AUR: Feuerwehr befreit Jungen aus Kamin

    Aurich (ots) - Glimpflich ausgegangen ist eine plötzliche Notsituation, die sich am Donnerstagabend im Wohnhaus einer Familie Im Hammrich ereignet hatte. Ein 10-jähriges Kind blieb dort mit dem Oberkörper in der Öffnung eines Kaminschachtes stecken. Allen Bemühungen der Eltern zum Trotz gelang es nicht, den Jungen aus dieser misslichen Lage zu befreien. Letztendlich wurde ein Notruf abgesetzt, woraufhin die ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 18:00

    FW-AUR: Brandmeldeanlage durch Handdruckmelder aktiviert

    Aurich (ots) - Für einen Feuerwehreinsatz hat am Donnerstagnachmittag die Auslösung der Brandmeldeanlage eines Einkaufscenters am Fischteichweg gesorgt. Die anrückenden Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich stellten bei den Erkundungsmaßnahmen fest, dass die Aktivierung eines Handdruckmelders im zweiten Obergeschoss des Gebäudekomplexes hierfür verantwortlich war. Im betroffenen Bereich konnte dann jedoch weder ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren