Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erledigungsmeldung zur Öffentlichkeitsfahndung vom 17.09.2025

Gera (ots)

Gera. Im Rahmen des Polizeieinsatzes und durch die Mithilfe der Bevölkerung konnte die 12-jährige Vermisste wohlbehalten aufgefunden werden. Die Landespolizeiinspektion Gera bitte darum, alle Öffentlichkeitsfahndungen zu löschen.

Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe. (SR)

Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Kind - die Polizei bittet um Mithilfe

Gera Gera. Seit heute Morgen (17.09.2025) wird die 12-jährige Daveen Ismael Saber vermisst. Diese verließ gegen 07:20 Uhr ihre elterliche Wohnung in der Reichsstraße in Gera und begab sich in Richtung Haltestelle "Wintergarten", um sich in die Schule in Lusan zu begeben. In dieser kam sie jedoch nicht an. Seither wird die 12-Jährige vermisst.

Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen durch die Polizei konnte Daveen Ismael Saber bisher noch nicht aufgefunden werden. Die Maßnahmen halten weiter an.

Die 12-Jährige ist circa 165 cm groß, hat eine schlanke Figur und spricht akzentfrei Deutsch. Sie trug beim Verlassen der Wohnung weiße Schuhe, eine blaue Jeans, eine dunkelblaue Jacke und führte einen lilafarbenen Schulranzen mit sich.

Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger, welche Hinweise zu der Vermissten geben können, sich umgehend bei der Polizei unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 zu melden (Bezugsnummer: ELS 25386206)

Die Landespolizeiinspektion Gera bedankt sich vorab für die Mithilfe. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

