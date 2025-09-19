PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Klingelstreich endet im Polizeigewahrsam

Greiz (ots)

Ein entnervter 38-Jähriger wusste sich am 19.09.2025 gegen 00:15 Uhr nicht mehr zu helfen und bat die Polizei um Hilfe, da zwei Jugendliche unentwegt Klingelstreiche bei ihm durchführen würden und dies auch auf mehrfaches Bitten hin nicht unterließen. An der Einsatzadresse in der Prof.-Dr.-Schneider-Straße konnte die Polizei die beiden offensichtlich alkoholisierten Teenagerinnen feststellten, die jedoch sofort aggressiv auf die Einsatzkräfte reagierten. Eine der beiden 17-Jährigen zog sogar ein Tierabwehrspray und richtete es gegen die Polizeibeamten. Die nahmen ihr das Spray schnell ab bevor sie es zum Einsatz bringen konnte. Sie und ihre Begleiterin wurden sodann zur weiteren Sachverahltsaufnahme in die Polizeiinspektion Greiz gebracht. Auch im Polizeigewahrsam sahen die Jugendlichen ihr Fehlverhalten nicht ein und fingen damit an die Polizeibeamten wüst zu beschimpfen. Gegen die beiden jungen Frauen wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Anschließend durften die Eltern ihre Töchter auf der Polizeidienststelle abholen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

