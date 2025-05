Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Einbrüche in der Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag kam es in der Erfurter Innenstadt zu zwei Einbrüchen. Unbekannte Täter verschafften hebelten zunächst mit Gewalt ein Fenster eines Restaurants auf. Anschließend stahlen sie aus dem Gastraum einen Laptop sowie eine Kasse mit rund 1.300 Euro Bargeld. Auch ein Bekleidungsgeschäft wurde Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten öffneten gewaltsam die Eingangstür und stahlen ebenfalls die Kasse. Der entstandene Schaden wurde in diesem Fall auf über 1.000 Euro geschätzt. In beiden Fällen kam die Polizei zum Einsatz, sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls auf. (SE)

