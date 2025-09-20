LPI-G: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung
Altenburg (ots)
Bezugnehmend auf den Artikel Vermisstensuche nach Klaus Ferres kann berichtet werden, dass die Person angetroffen werden konnte. Alle Fahndungs- und Suchmaßnahmen sind demnach beendet.
