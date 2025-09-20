LPI-G: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

Altenburg (ots) - Altenburg. Eine 81-jährige Altenburgerin fiel am 18.09.2025 auf Betrüger herein und verlor über 10.000 Euro Bargeld an Unbekannte. Zuvor hatte die Seniorin gegen 10 Uhr einen Anruf erhalten, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und ins Gefängnis müsse, wenn sie keine Kaution bezahle. Geschockt und überzeugt vom professionellen Auftreten des Anrufers übergab die Dame das ...

