PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schlägerei auf Volksfest

Altenburg (ots)

Im Rahmen der Rositzer Kirmes musste die Polizeiinspektion Altenburger Land in der Nacht von Samstag zu Sonntag gleich zwei Mal wegen einer gemeldeten Schlägerei ausrücken. Gegen 00:20 Uhr wurde ein 26-jähriger Mann durch drei Täter körperlich angegriffen. Ein zweiter Einsatz folgte, als gegen 02:00 Uhr ein 20-jähriger Mann von einer Gruppe von bis zu zehn Personen attackiert wurde. In beiden Fällen wurde die Lage vor Ort beruhigt und Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Täter eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 09:00

    LPI-G: Unfallursache ermittelt

    Altenburg (ots) - In den frühen Morgenstunden des 20.09.2025 kam es in der Sommeritzer Straße in Schmölln zu einem Unfall, wobei eine 57-jährige Radfahrerin nach rechts von der Fahrbahn abkam, dort gegen einen geparkten Pkw stieß und Sachschaden verursachte. Vor Ort fiel die Alkoholisierung der Radfahrerin auf. Ein Atemalkoholtest ergab 1,71 Promille. Ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gem. §315c StGB wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 09:59

    LPI-G: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

    Altenburg (ots) - Bezugnehmend auf den Artikel Vermisstensuche nach Klaus Ferres kann berichtet werden, dass die Person angetroffen werden konnte. Alle Fahndungs- und Suchmaßnahmen sind demnach beendet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 08:06

    LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung - Suche nach vermisster Person

    Altenburg (ots) - Seit den gestrigen Abendstunden sucht die Polizei nach dem 77-jährigen Herrn Klaus Ferres aus Klausa. Der Vermisste ist seit dem 19.09.2025 gegen 17:00 Uhr vermisst. Er wurde zuletzt in der Ortslage Langenleuba-Niederhain gesehen - sein Aufenthaltsort ist seitdem unbekannt. Herr Ferres ist auf Medikamente angewiesen und wahrscheinlich fußläufig im Gebiet unterwegs. Suchmaßnahmen der Polizei mittels ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren