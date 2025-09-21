Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schlägerei auf Volksfest

Altenburg (ots)

Im Rahmen der Rositzer Kirmes musste die Polizeiinspektion Altenburger Land in der Nacht von Samstag zu Sonntag gleich zwei Mal wegen einer gemeldeten Schlägerei ausrücken. Gegen 00:20 Uhr wurde ein 26-jähriger Mann durch drei Täter körperlich angegriffen. Ein zweiter Einsatz folgte, als gegen 02:00 Uhr ein 20-jähriger Mann von einer Gruppe von bis zu zehn Personen attackiert wurde. In beiden Fällen wurde die Lage vor Ort beruhigt und Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Täter eingeleitet.

