Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Transporter aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (13.09.2025) zwischen 19:00 Uhr und 23:55 Uhr brachen bislang noch unbekannte Täter einen Mercerdes-Transporter auf, der im Bereich der Lateinschulgasse in Vaihingen an der Enz geparkt stand. Mit einem noch unbekannten Gegenstand schlugen sie eine Seitenscheibe des Transporters ein. Mutmaßlich wurden sie danach bei der weiteren Tatausführung gestört, weshalb sie daraufhin die Flucht ergriffen und nicht in das Fahrzeuginnere gelangten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro, entwendet wurden nichts. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

