Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug beschädigt - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Heringen (ots)

Der Fahrer eines grauen Hyundai parkte sein Kraftfahrzeug am Samstag, um 22 Uhr in der Straße der Jugend in einer Parklücke ab. Als der Mann am Sonntag um 14.45 Uhr zum Auto kam, stellte er einen Schaden an der Anhängekupplung fest. Bisherigen Ermittlungen zu Folge wird davon ausgegangen, dass ein unbekannter Fahrzeugführer mit dem Hyundai kollidierte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizeibeamten ermitteln wegen Verkehrsunfallflucht. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder zum bislang unbekannten Fahrzeugführer oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0160172

