Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Wohnhaus

Nordhausen (ots)

Am Montagmorgen kam es kurz vor 6.30 Uhr zum Brand in einem Wohnhaus in der Hauptstraße in Nordhausen-Salza. Der Bewohner des Hauses erlitt bisherigen Erkenntnissen zufolge eine Rauchgasintoxikation. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr hatte die Flammen gegen 7.45 Uhr gelöscht.

Ersten Schätztungen zufolge beläuft sich die Höhe des entstandenen Sachschadens auf mehrere zehntausend Euro. Aufgrund des Löscheinsatzes musste die Hauptstraße bis etwa 7.50 Uhr voll gesperrt werden. Inzwischen ist die Straße wieder frei befahrbar.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Klärung der Brandursache.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell