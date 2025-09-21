LPI-G: Stuhlbein wird zum Tatmittel
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. Am 20.09.2025 wurden Beamte der Polizeiinspektion Greiz gegen 00:00 Uhr in den Stadtbachring in Zeulenroda gerufen, da dort ein 24-jähriger Mann von einer Person mit zwei Stöcken verfolgt wurde. Beim Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass ein Streit zwischen dem Geschädigten und dem 47-jährigen Täter eskalierte. In der Folge ging der Täter mit einem abgebrochenen Stuhlbein auf den Geschädigten los und schlug ihn auf den Rücken. Glücklicher Weise traf der Täter lediglich den Rucksack, welchen der Geschädigte auf dem Rücken trug. Dadurch wurde der Mann nicht verletzt. Der Täter muss sich nun einem Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung stellen. <CK>
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell