LPI-G: Drogenfund bei Personenkontrolle
Gera (ots)
Bei einer am 20.09.2025 durchgeführten Personenkontrolle im Bereich Debschwitz konnten bei einem 19-jährigen über 50 verschreibungspflichtige Tabletten sowie über 1000EUR Bargeld aufgefunden werden. Da der Verdacht des illegalen Handles mit Betäubungsmitteln im Raum stand, ordnete der Bereitschaftsrichter die Wohnungsdurchsuchung an. Dabei konnten weitere Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt werden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell