LPI-G: Mit knapp 3 Promille durchs Altenburger Land
Altenburg (ots)
Altenburg - Am Vormittag des 21.09.15 befuhr ein 52 jähriger Kraftfahrer mit einem Lkw die Ortsverbindungsstraße zwischen Mockzig und Ehrenhain. Aufgefallen ist er anderen Verkehrsteilnehmern durch Fahren von Schlangenlinien und einigen Kollisionen mit Leitpfosten und Baustellenschildern. Dank des Mitteilers konnte so die Weiterfahrt des Lkws durch die hinzugerufenen Polizei unterbunden und ein größeres Unglück verhindert werden. Denn bei dem Fahrzeugführer wurde ein Atemalkoholwert von fast 3 Promille festgestellt. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den polnischen Fahrer eingeleitet.
