POL-PB: Einbruch in die Schützenhalle

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (mh) Bei einem Arbeitsunfall in einer Firma an der Hermann-Löns-Straße in Paderborn-Schloß Neuhas hat sich am Freitagvormittag, 16. Mai, ein 62-jähriger Mann lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der Mann nutzte gegen 08.25 Uhr einen Gabelstapler, um ein mit Pulver gefülltes Bigpack in einen Trichter zu kippen und geriet dabei zwischen den Trichter und das Bigpack. Ein ...

mehr