Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Polnischer Pkw-Fahrer mit 102 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs

Selm (ots)

Die Polizei hat bei Geschwindigkeitskontrollen am Montag (03.06.2024) zum Teil erhebliche Überschreitungen festgestellt.

So wurden an einer Kontrollstelle in Selm an der Lüdinghausener Straße in Richtung Lüdinghausen insgesamt 1079 Fahrzeuge gemessen. 226 davon waren zu schnell. 42 Fahrende erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, einer davon bekommt ein Fahrverbot.

Der schnellste gemessene Fahrzeugführer mit polnischem Kennzeichen war bei erlaubten 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft mit vorwerfbaren 98 km/h unterwegs. Ihn erwarten nun ein Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

