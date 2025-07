Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Einbruch in Wohnhaus Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (01.07.2025, zwischen 08:40 Uhr und 09:20 Uhr) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Lorscher Straße ein, während sich die Eigentümer außer Haus befanden. Die Täter verursachten Sachschaden am Haus und erbeuteten Schmuck. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen Wohnungseinbruchs.

Wer kann Hinweise zu Tat oder Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell