Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand eines Gebüschs am Hoher Weg

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (01.07.2025), gegen 14:40 Uhr, wurde der Einsatzstelle ein möglicher Brand hinter dem Spielfeld der Arminia in der Straße Hoher Weg gemeldet. Bei Eintreffen am Einsatzort, konnte ein brennendes Gebüsch festgestellt werden. Die Feuerwehr wurde alarmiert und löschte den Brand. Die Brandursache ist unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell