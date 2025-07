POL-PPRP: Diebstahl von Grabschmuck

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag, 01.07.2025 um 23:05 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung in der Betty-Impertro-Straße gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand in einer Wohnung des Obergeschosses lokalisieren und löschen. Die Wohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Die Brandursache und der entstandene Schaden sind Gegenstand der Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Andreas Fingerle, PvD ...

