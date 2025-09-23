PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheitsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Greiz. Am Montag den 22.09.2025 kam es gegen 20:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der B92 und B94 in Greiz, Ortsteil Silberloch. Der Verkehrsunfall wurde durch einen 22-Jährigen VW Fahrer verursacht, welcher zu spät mitbekam, dass der vor ihm, in Richtung Greiz fahrende PKW verkehrsbedingt an der dortigen Kreuzung halten musste. In Folge dessen kollidierte dieser mit dem Heck des zweiten Unfallbeteiligten PKW. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte zudem festgestellt werden, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Cannabis stand. Aufgrund dessen wurde bei dem VW-Fahrer eine beweissichernde Blutentnahme im Krankenhaus Greiz durchgeführt und gegen diesen ein Ermittlungsverfahren bezüglich der begangen Gefährdung des Straßenverkehrs, gemäß § 315 c StGB eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein des 22-jährigen sichergestellt und diesem die Weiterfahrt untersagt. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
