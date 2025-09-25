PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/Kreis Lippe. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 17-jährigem Vermissten.

Lippe (ots)

Der seit Montag (22.09.2025) vermisste 17-Jährige ist wieder da. Er konnte am Mittwochabend (24.09.2025) wohlbehalten in Bad Salzuflen angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihm wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei Medien und Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche. Bitte löschen Sie veröffentlichte Fotos und persönliche Daten des Jugendlichen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

